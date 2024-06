O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (dia 7) na capital e na Baixada Fluminense. Entre os investigados, está uma sociedade sem fins lucrativos.

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do Gaeco apura crimes de grilagem, associação criminosa, peculato, extorsão, ameaças e outros delitos em Garatucaia, Angra dos Reis, na Região Sul do estado.

Os mandados de busca e apreensão, obtidos pelo MPRJ junto ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, estão sendo cumpridos em Duque de Caxias, Cascadura e Oswaldo Cruz.

A investigação também investiga o suposto envolvimento de agentes públicos no esquema criminoso.