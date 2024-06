Um grave acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Presidente Dutra deixou um caminhoneiro, de 45 anos, preso nas ferragens na noite desse domingo (dia 9). A colisão traseira ocorreu por volta das 20h30, na altura do km 233, no bairro Caiçara, em Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois caminhões que trafegavam na mesma direção. O motorista do caminhão que vinha atrás ficou com as pernas presas nas ferragens após o impacto. Equipes de resgate foram acionadas e chegaram rapidamente ao local.

No entanto, os bombeiros e socorristas enfrentaram uma operação delicada que durou quase duas horas para retirar o motorista das ferragens. Após ser resgatado, ele foi encaminhado com ferimentos para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem, nem sobre as causas exatas da colisão.

Novo acidente

Na manhã desta segunda-feira (dia 10), por volta das 6h, foi registrada outra colisão entre caminhões, desta vez na altura do km 226 da Dutra, na descida da Serra das Araras. Felizmente, este segundo acidente não deixou vítimas e não foi considerado grave. Os motoristas foram orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet, e os veículos foram liberados para seguir viagem.

Foto: Divulgação/PRF