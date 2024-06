A Polícia Federal prendeu em flagrante, na segunda-feira (dia 10), no município de Cabo Frio, um homem e uma mulher pelo recebimento de duas encomendas contendo, no total, 198 frascos de lança-perfume.

Após comunicação dos Correios acerca da suspeita de material ilícito na correspondência, que estava em nome da presa, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (DELEPAT/PF/RJ) e da FICCO/RJ abordaram o casal e, ao abrir os volumes recebidos, identificaram o entorpecente, que seria distribuído em comunidades da cidade de Cabo Frio..

O homem e a mulher foram presos por tráfico de drogas e, após os procedimentos de praxe, foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, PCERJ e PMERJ, a qual tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado do Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação/PF