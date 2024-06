A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda – AEVR, realizou na última quarta-feira, dia 05, em sua sede na Vila Santa Cecília, um evento para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que neste ano completa 52 anos desde que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas – ONU (mais detalhes no final do texto).

De acordo com a presidente da entidade, Laura Jane Lopes Barbosa, o objetivo do evento foi sensibilizar e dialogar com empresas, governos, universidades e com a sociedade civil sobre os impactos da atividade humana sobre o meio ambiente:

‘Estamos vivendo um momento crucial no planeta onde precisamos urgentemente debater os rumos de nossas ações relativas ao impacto que isso tem no meio ambiente, vide casos como o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Precisamos construir urgentemente planos de ação para mitigar os impactos gerados por ações humanas negativas sobre o ambiente’, destacou Laura Jane que foi a responsável pela abertura da atividade. Ela também enfatizou a importância do ex-presidente da AEVR para a realização do evento:

‘Quero agradecer de público o empenho e dedicação do Carlos Alberto. Devemos todo o sucesso dessa ação a ele’, registrou. Em seguida foi realizado um minuto de silêncio em respeito às vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul.

O evento contou também com uma série de palestras. A primeira foi com o secretário municipal de Meio Ambiente e presidente do CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Volta Redonda), Anderson Silva de Azevedo, sobre ações para controle ambiental no município. Em seguida o engenheiro Marcelo Osawa, gerente da Enfil Sistemas de Controle Ambiental, falou sobre sistemas e equipamentos de redução e controle de poluição atmosférica.

A noite ainda contou o com a presença do Coordenador do curso de Pós-graduação Ambiental da UFF/EEIMVR, Gilmar Clemente da Silva, e com a coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental do UNIFOA, Samantha Grisol da Cruz Nobre, ambos falando sobre estudos e projetos para controle de poluição – a visão e trabalho da Universidade.

Mais tarde foi feita uma homenagem póstuma ao professor engenheiro Amarildo Ferraz, ex-Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental da UNIFOA (que morreu em novembro do ano passado), com uma entrega de placa de agradecimento à família.

O evento contou com o plantio de mudas de árvores em homenagem ao dia do Meio Ambiente e gerações futuras. Fernando Kvieska (assessor especial da AEVR), Geraldo Antônio Vida (diretor da AEVR), Márcio Lins (conselheiro da AEVR), Carlos Alberto (ex-presidente da AEVR), Rodolfo Sandoval (CEO da SERTRAS Gestão de Fornecedores), além de Samantha Grisol, Anderson Azevedo, Gilmar Clemente e Marcelo Ozawa participaram da cerimônia de plantio:

‘o plantio dessas mudas representa o que nós queremos para as gerações futuras. Um ambiente ecologicamente equilibrado e sadio’, finalizou Laura Jane.

Origem da data A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia em homenagem à Conferência de Estocolmo, que aconteceu entre 05 e 16 de junho de 1972. Esse dia é dedicado para debates que envolvam problemáticas ambientais e soluções para a preservação da natureza, por meio de práticas sustentáveis, buscando uma convivência harmoniosa entre sociedade e natureza.

A primeira semana de junho foi definida, pelo Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981, como a Semana Nacional de Meio Ambiente. O período busca celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece no dia 05 de junho. É uma semana para nos sensibilizarmos e dialogarmos sobre os impactos que atingem o meio ambiente e construirmos planos de ação para mitigar os impactos gerados por ações humanas negativas.

A data tem como objetivo destacar a importância do Meio Ambiente na competitividade das empresas e organizações, assim como para a prosperidade dos indivíduos e dos países.

Neste dia as organizações públicas, privadas e da economia social são incentivadas a engajar ainda mais seus colaboradores na promoção do Meio Ambiente. É uma oportunidade para se falar do assunto e de se encontrar novas formas de o promover. Esse é um dos propósitos da existência da AEVR.