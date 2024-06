Uma operação policial realizada na manhã desta quinta-feira (dia 13), em Valença, resultou na prisão de dois jovens por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A ação teve início por volta das 11h e foi conduzida pela 3ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na Rua Marechal Castelo Branco, no bairro Santa Cruz.

Os trabalhos foram feitos após uma denúncia recebida pelas guarnições de patrulhamento, que informava que um indivíduo, foragido da justiça, estaria escondido na residência de sua mãe. Além disso, havia informações de que drogas e armas estavam armazenadas na propriedade.

Os policiais militares se dirigiram-se ao local para verificar a denúncia. A entrada na residência foi permitida pela moradora e, após uma busca minuciosa, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre .38, carregado com seis munições e mais cinco munições no coldre, totalizando 11 munições intactas. Além disso, foram apreendidos 15 sacolés contendo pó branco, supostamente cocaína, identificados com a descrição “TCP 100% Prazer Mulher do Brabo Pó de R$20,00”.

Os acusados, de 26 e 24 anos, foram autuados pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas) e pelo artigo 14 da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). Um deles já estava foragido da justiça, enquanto o outro foi detido no local.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à 91ª DP (Valença).