Com a chegada do período de tempo seco, aumentam os riscos de queimadas na vegetação às margens da BR 393/RJ. Além de destruir o meio ambiente, os focos de incêndio geram fumaça, que reduz a visibilidade na pista e coloca em risco a vida dos usuários da rodovia. Em 2022, a Rodovia do Aço registrou 448 ocorrências de queimadas, sendo a cidade de Três Rios a mais afetada, com quase 38% dos casos. Em 2023, os números caíram para 249 ocorrências, mas ainda representam um risco significativo, com 38,6 % dos registros também em Três Rios. É crucial redobrar a atenção para evitar incêndios, que muitas vezes são provocados por ações como jogar pontas de cigarro pela janela do veículo, e que acabam por provocar tragédias. Incêndios próximos à rodovia, podem ser um fato gerador de acidentes, devido à baixa visibilidade causada pela fumaça.

As queimadas são um problema mundial, porém no Brasil são agravadas por más práticas e descuidos arraigados no comportamento de muitas pessoas. Em todo o país, satélites mostram milhares de focos de incêndio que podem estar relacionados a centenas de acidentes diários, com o Brasil liderando o ranking de países da América Latina com mais registros de focos de incêndio no meio ambiente em 2023, totalizando 54.306 registros até o momento, segundo dados do INPE.

Em um esforço coletivo para promover a segurança viária, a Rodovia do Aço se junta a diversas entidades nacionais e à ANTT no Pacto pela Segurança Viária. O Pacto pela Segurança Viária representa um esforço colaborativo para fortalecer a cultura de segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes e mortes nas rodovias brasileiras, abordando temas essenciais na preservação da vida.

A K-Infra Rodovia do Aço mantém uma estrutura de combate a queimadas, com dois caminhões-pipa atuando 24 horas por dia na BR 393, garantindo a segurança de motoristas, usuários e moradores das áreas próximas à concessão.

Medidas de prevenção são fundamentais para evitar que as queimadas destruam a fauna e flora. Não jogue pontas de cigarro às margens da rodovia e não coloque fogo em lixo urbano em faixa de domínio ou em áreas particulares ao longo do trecho sob concessão.

Orientações em Caso de Queimada:

• Feche as janelas do seu veículo.

• Mantenha distância do veículo da frente.

• Acenda o farol baixo.

• Evite ligar o pisca-alerta.

• Diminua a velocidade.

• Em caso de fumaça na pista, não siga em frente sem visibilidade, por risco de engavetamento.

• Pare no acostamento com segurança até recuperar a visibilidade.

• Avise imediatamente a K-Infra Rodovia do Aço pelo 0800 2853 393 ou pelo canal exclusivo para deficientes auditivos 0800 0959 393.

A K-Infra Rodovia do Aço reafirma seu compromisso com a segurança viária e a proteção do meio ambiente, colaborando ativamente para evitar queimadas e promover um trânsito mais seguro para todos. Em caso de incêndio na vegetação ao longo da BR 393, a concessionária deve ser avisada imediatamente pelo 0800 2853 393 ou pelo canal exclusivo para deficientes auditivos 0800 0959 393.