Um caminhoneiro de 28 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal utilizando “rebite” na noite de quinta-feira (dia 13), na Serra das Araras, em Piraí. O flagra ocorreu após agentes da 7ª Delegacia da PRF receberem uma denúncia de um usuário da rodovia. O usuário informou que, enquanto dirigia no trecho de Barra Mansa, sentido Rio, quase colidiu com uma carreta caçamba branca que o fechou duas vezes durante uma tentativa de ultrapassagem.

A carreta foi interceptada no km 233 da Dutra, no início da descida da Serra das Araras. Durante a fiscalização, os agentes verificaram pelo disco do tacógrafo que o motorista não havia cumprido as paradas obrigatórias para descanso, dirigindo por várias horas ininterruptas. Questionado sobre o uso de substâncias ilícitas, o caminhoneiro inicialmente negou, mas ao perceber que seria revistado, confessou ser usuário de “rebite” e revelou que possuía uma cartela em sua carteira.

Os agentes encontraram uma cartela de Nobésio Extra Forte, contendo oito comprimidos intactos. Este medicamento, que contém anfetamina, é proibido no país e é comumente utilizado por motoristas para permanecerem acordados por longas horas ao volante. A cartela foi apreendida e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra o motorista com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que trata do porte de drogas para consumo próprio. As penas previstas incluem advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas.

Além disso, o caminhoneiro foi multado com base na Lei do Descanso e obrigado a permanecer parado na unidade operacional da PRF em Caiçara por 11 horas antes de continuar sua viagem. Na carreta, eram transportadas 36 toneladas de areia, procedentes de Descalvado/SP e com destino a Campo Grande, no Rio de Janeiro, totalizando aproximadamente 56 toneladas de peso bruto.

Foto: Divulgação/PRF