A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (dia 14), em Volta Redonda, um homem de 39 anos acusado de agredir sua companheira e suas enteadas utilizando um martelo. O crime teria sido praticado em 2018 e o mandado de prisão preventiva foi expedido no último dia 5 pelo Tribunal de Justiça do Rio. O alvo foi localizado no bairro Santa Cruz II.

A prisão ocorreu por volta das 10h por agentes da 93ª DP coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto, em intenso trabalho de inteligência para garantir que pessoas procuradas pela justiça sejam responsabilizados por seus atos.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.