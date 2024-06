Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta segunda-feira (dia 17), um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado em face de duas vítimas. A ação de cumprimento ao mandado de prisão foi coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto.

Segundo as investigações, no último sábado (dia 15), o suspeito e um amigo estavam em uma moto transitando pelo bairro Santo Agostinho quando iniciaram uma briga com duas pessoas que estavam trabalhando em um veículo na frente de uma oficina. Após agressões mútuas, o homem preso nesta segunda disse que iria pegar sua arma, dizendo “Vou em casa buscar minha arma de fogo e você vai saber quem eu sou”.

Cerca de dez minutos após, o suspeito e seu amigo retornaram ao local e começaram agredir novamente as vítimas, sendo que, nessa ocasião, ele sacou um revólver e efetuou disparos na direção dessas pessoas. Felizmente, ninguém se feriu. Na ocasião, os disparos acertaram alguns pneus e um veículo dentro da oficina onde as vítimas trabalhavam.

O homem foi preso e agora será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.