Um caminhoneiro de 27 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal transportando maconha durante viagem pela Serra das Araras em Piraí. O fato ocorreu na noite da segunda-feira (dia 17) durante fiscalização de veículos no km 233 da Dutra, na pista sentido Rio. Na ocasião, os agentes da 7ª DEL PRF abordaram o veículo que transportava peças de Santa Catarina para o Rio de Janeiro e verificaram que o condutor estava dirigindo há várias horas, sem cumprir as paradas para descanso exigidas por lei.

Questionado se fazia uso de alguma substância, o caminhoneiro negou a princípio, mas posteriormente acabou admitindo uso de droga. Ele entregou aos policiais um pote plástico contendo porção de maconha e acessórios para consumo (esfarelador ou “dichavador” e pacotes de “seda”).

Diante do exposto, a droga com os acessórios foram apreendidos para posterior destruição e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do caminhoneiro com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. Penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).

Além da apreensão de maconha, foi aplicada multa de trânsito por descumprimento da Lei do Descanso e o homem ficou retido pelo período de 11h para cumprir o descanso conforme determina a legislação vigente.

Foto: Divulgação/PRF