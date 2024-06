A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na manhã de quarta-feira (dia 19), uma mulher por suspeita de receptação, em Piraí. A ação aconteceu em frente à unidade operacional da PRF na Rodovia Presidente Dutra.



Na ocasião, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização quando decidiram abordar um veículo que transitava na via. Iniciada a inspeção veicular e documental através de consultas aos sistemas operacionais da PRF, foi constatado que o veículo possuía motor com registro de roubo e furto do ano de 2022.



A condutora, que possuía passagem recente por receptação, informou também possuir anotação por estelionato. Segundo a mulher o veículo havia sido comprado pelo valor de R$ 65 mil.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

Foto: Divulgação