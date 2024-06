Durante Policiamento Ostensivo Dinâmico realizado na noite de terça-feira (dia 25) na Rodovia Presidente Dutra, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram um caminhoneiro, de 33 anos, portando 81 comprimidos de anfetamina, mais conhecida como “rebite”. O fato ocorreu por volta das 23h na altura do km 294 da pista sentido Rio, em Barra Mansa.

Na ocasião, os agentes abordaram um caminhão com placas de Guarulhos/SP. Foi questionado ao caminhoneiro se fazia uso de alguma substância ilícita para se manter acordado dirigindo, tendo o condutor confessado que fazia uso de “rebite” e informado que portava comprimidos da droga. Ao ser realizada revista foram encontradas seis cartelas (uma delas parcialmente consumida) contendo um total de 81 comprimidos de anfetamina.

Diante dos fatos, a droga foi apreendida para posterior destruição e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do indivíduo com base no Art. 28 da Lei 11.343/06. Vale destacar que o artigo 28 da Lei de Drogas, ainda que não preveja pena privativa de liberdade, permanece como crime.

Foto: Divulgação/PRF