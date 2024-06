Um acidente envolvendo dois veículos pesados foi registrado na madrugada desta quarta-feira (dia 26) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A colisão ocorreu na altura do km 247 da pista sentido Rio. Um dos caminhões transportava aves vivas (frangos).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 2h da manhã, quando a carreta colidiu com a traseira do caminhão que carregava as aves. O impacto foi forte o suficiente para danificar seriamente os dois veículos, espalhando parte da carga pela pista. Um dos motoristas sofreu ferimentos e foi socorrido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Outro acidente

Na manhã desta quarta-feira, foi registrada uma nova colisão entre veículos pesados, desta vez na pista sentido São Paulo, também em Piraí. O acidente ocorreu no km 227, onde uma das faixas foi interditada.

Vale destacar que a Rodovia Presidente Dutra é uma das principais vias de transporte do país, ligando importantes cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Nesta via é frequente o registro de acidentes, incluindo colisões e tombamentos. Fatos como este destacam a importância da atenção redobrada e do cumprimento das normas de segurança viária para evitar tragédias e minimizar impactos no trânsito.