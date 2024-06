A Polícia Militar realizou, na noite de terça-feira (dia 25), uma operação que resultou na prisão de três indivíduos por tráfico de drogas em Barra Mansa. A ação aconteceu na Rua José Márciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira, e foi conduzida pela equipe do GAT II, composta por seis policiais militares, após receberem informações sobre a prática ilícita no local.

A guarnição, dividida em dois grupos, posicionou-se estrategicamente nas proximidades do campo de futebol e da praça de lazer, áreas conhecidas pelo intenso tráfico de drogas sob o domínio da organização criminosa TCP. Os policiais observaram quatro indivíduos em atitudes suspeitas.

Durante a vigilância, constatou-se que dois dos indivíduos, posteriormente identificados, recebiam algo de possíveis usuários de drogas, dirigiam-se a um matagal para buscar substâncias e as entregavam aos usuários. Um terceiro atuava como olheiro, alertando sobre a presença de veículos e pessoas e direcionando os usuários para o ponto de tráfico.

Em momento oportuno, a segunda equipe, que estava na viatura, realizou a abordagem dos suspeitos. Durante a revista pessoal, foram encontrados um aparelho celular preto, R$ 102 em espécie e um celular rosa. Além disso, foi localizado um quarto indivíduo, que admitiu ser usuário de crack e tentou trocar um frasco de perfume por droga.

As buscas no matagal resultaram na apreensão de um copo plástico contendo 11 pedras de crack e 15 ependorfs de cocaína. Durante a abordagem, o celular de um dos suspeitos recebeu uma ligação de uma pessoa identificada pela polícia como um dos líderes do tráfico.

Diante das evidências, os três indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa). O quarto indivíduo foi conduzido como testemunha e liberado após depoimento. Os suspeitos foram autuados nos artigos 33, 35 e 37 da Lei 11.343/06, permanecendo presos à disposição da justiça.

Foto: Divulgação