Na madrugada desta quinta-feira (dia 27), por volta de 00h15, um grave acidente envolvendo dois caminhões pesados ocorreu no km 202 da BR-393, próximo ao posto Amigão, em Vassouras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões, ao cruzar a via para entrar no posto, foi colidido transversalmente por outro que vinha em sentido contrário.

A colisão resultou em um incêndio, uma vez que um dos caminhões transportava material inflamável. Os bombeiros enfrentaram inicialmente bastante dificuldade para conter as chamas, mas conseguiram controlar o incêndio. Felizmente, não houve vítimas.

O local do acidente permaneceu em sistema de siga e pare até a manhã desta quinta-feira.

Foto: Divulgação/PRF