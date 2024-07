Um indivíduo de 42 anos com mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia foi preso, na noite do domingo (dia 30), por agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, em Resende. O fato ocorreu durante fiscalização de veículos na altura do km 310 da Rodovia Presidente Dutra. Na ocasião, os policiais abordaram o Corsa conduzido pelo homem que não portava seus documentos pessoais.

Os agentes solicitaram ao motorista que passasse alguns dados para que fosse realizada consulta aos sistemas. Inicialmente, segundo a PRF, o indivíduo passou nome falso. Como não foram encontradas informações com o nome repassado, ele foi questionado novamente e acabou informando sua real identificação. Foi constatado no sistema que, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), havia um Mandado de Prisão em aberto em seu desfavor.

O homem acabou admitindo que, por estar ciente do Mandado de Prisão, não havia informado o nome correto para tentar escapar da prisão.

Devido aos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência encaminhada à 89ª DP (Resende), onde o condutor ficou preso. Os policiais rodoviários também lavraram o devido Auto de Infração (multa) por dirigir sem possuir CNH, no valor de R$ 880,41.

Foto: Divulgação/PRF