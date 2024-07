A Prefeitura de Piraí assinou, nesta segunda-feira, dia 1º, um termo de cooperação técnica com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). O acordo, que não envolve transferência de recursos financeiros, tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no município.

Com vigência de 24 meses, o termo estabelece responsabilidades e compromissos claros entre as partes. A Fiperj oferecerá assistência técnica especializada e extensão pesqueira e aquícola, incluindo visitas técnicas, capacitações em técnicas modernas de piscicultura e pesca sustentável, além de palestras sobre gestão ambiental e manejo de recursos hídricos. A Fundação também participará ativamente em eventos agropecuários promovidos pela Prefeitura.

Por sua vez, o Município disponibilizará infraestrutura adequada, como espaços para cursos e workshops, e fornecerá o suporte de técnicos das secretarias municipais necessários para a execução das atividades planejadas.

“Esta parceria visa não apenas fortalecer a aquicultura e pesca em Piraí, mas também desenvolver políticas públicas específicas para o setor, beneficiando diretamente nossa economia local”, explicou o secretário municipal de Agricultura, Alexandre Machado.

“A assinatura deste termo representa um passo importante para o crescimento sustentável de nosso município, alinhando nossas necessidades econômicas com o respeito ao meio ambiente e às demandas sociais da região”, destacou o prefeito Dr. Ricardo Passos. A Fiperj foi representada por seu diretor-presidente, José Carlos Gervazoni Gomes.