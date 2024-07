No mês de julho, o tapete vermelho será estendido para a Indústria do Aço Fluminense. Organizado pela Aproaço – Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro – o Troféu Rio de Aço vai premiar as melhores iniciativas das empresas do setor metalmecânico, divididas por cinco categorias: Melhor Projeto Social; Iniciativa Sustentável, Incentivo à Educação; Práticas Inovadoras, além da categoria Mulheres de Aço, ressaltando a força de indústrias que possuem mulheres a frente de sua gestão.

O evento também celebrará os três anos de fundação da Aproaço, que desde 2021 trabalha pela segurança jurídica das empresas e atua no fomento pela competitividade do setor responsável por gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos no estado do Rio.

O secretário Executivo da Aproaço, Haroldo Filho, explicou como surgiu a ideia do prêmio e sua importância para o setor.

“Todos sabem da relevância de uma indústria para a cidade, porque ela gera empregos, renda e aumenta a arrecadação de impostos nos municípios. No entanto, existe uma série de ações que são realizadas, e que muitas vezes não são divulgadas pelas empresas. Temos no segmento uma infinidade de apoios a projetos sociais, esportivos, ações voltadas para o meio ambiente e de reconhecimento de talentos que merecem e precisam ser destacados. E esse destaque visa valorizar essas iniciativas, e principalmente, motivar outras empresas a fazerem o mesmo. Somos um setor de transformação, e melhorar a realidade de uma cidade ou região é um papel importante dos empresários”, destacou Haroldo Filho.

A grande festa acontece no dia 18 de julho, na cidade de Pinheiral. De acordo com a associação, o município do Sul Fluminense foi escolhido como sede por representar um grande case de desenvolvimento econômico através das indústrias de processamento de aço. Com 19 empresas instaladas, a cidade saltou de R$ 80 para R$ 180 milhões de arrecadação nos últimos anos, virando o principal polo de processamento de aço no interior do estado.

“Foi uma escolha simples de fazer pela história construída na cidade nos últimos anos. Temos indústrias do aço espalhadas por todo o estado. Algumas cidades do Sul Fluminense possuem três a quatro empresas, mas nada se compara ao grande polo que se formou em Pinheiral. Tenho certeza de que teremos uma noite de festa, o Oscar do Aço no estado do Rio de Janeiro, onde também iremos homenagear personalidades importantes que contribuíram para o desenvolvimento do setor”, finalizou.

O secretário de governo de Pinheiral, Estanislau Corrêa, destacou a importância das indústrias do aço para o município.

“As indústrias do aço têm representado um alicerce fundamental para o desenvolvimento econômico de Pinheiral. Elas não apenas geram empregos e renda para nossa população, mas também fomentam o desenvolvimento e o progresso. A presença dessas empresas tem sido um motor de crescimento para nossa cidade, impulsionando a arrecadação municipal e melhorando a qualidade de vida dos nossos cidadãos. É uma honra para Pinheiral sediar o Troféu Rio de Aço, celebrando e reconhecendo o impacto positivo que temos tido com essas indústrias”.