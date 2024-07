O Diário do Vale, em uma iniciativa inédita, promove nesta quinta-feira (dia 4), a partir das 18h, um workshop sobre as Eleições Municipais de 2024. Durante o evento, que conta com o apoio do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), serão apresentados painéis temáticos sobre o pleito eleitoral deste ano. O encontro, cuja abertura será feita pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, tem por objetivo informar e orientar partidos políticos, pré-candidatos, especialistas, advogados estudantes universitários e demais interessados na temática eleitoral.

O workshop será realizado no Auditório Willian Monachesi, no campus do UniFOA em Três Poços. Segundo o diretor-presidente do Diário do Vale e A Voz da Cidade, o jornalista Luciano Pançardes, a meta do evento é evitar que os participantes cheguem com dúvidas às fases do processo de atuação da Justiça Eleitoral, como registro de candidatura, fiscalização da propaganda e prestação de contas.

“Estamos entusiasmados em promover este workshop crucial sobre as Eleições Municipais de 2024, em parceria com o UniFOA. Nosso objetivo é capacitar e esclarecer todos os envolvidos no processo eleitoral, garantindo que estejam bem preparados para todas as etapas. A presença do desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do TRE-RJ, enriquece ainda mais este evento, oferecendo uma perspectiva essencial da Justiça Eleitoral”, comentou Luciano Pançardes.

Confira a programação do evento:

18h – Recepção e boas-vindas

18h05- Abertura: Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do TRE-RJ

18h15 – Painel 1: Registro sem mistério: primeiros passos para formalização de candidatura

Palestrante: Juiz Roberto Henrique dos Reis, titular da 131ª Zona Eleitoral (VR)

18h45 – Painel 2: Fiscalização da propaganda: ambientes on-line, off-line e poder de polícia

Palestrante: Juiz Roberto Henrique dos Reis, titular da 131ª Zona Eleitoral (VR)

19h15 – Intervalo

19h30 Painel 3 – Desafios da prestação de contas de financiamento da campanha

Palestrante: Juiz Thiago Gondim de Almeida Oliveira, titular da 90ª Zona Eleitoral (VR)

20h -Encerramento Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do TRE-RJ.

20h05-Agradecimentos