Devido a problemas de saúde, a assessoria da cantora Pitty informou na noite desta terça-feira (dia 2) o cancelamento do show que a rockeira faria em Volta Redonda nesta quinta-feira (dia 4). De acordo com o comunicado, por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias. Isso a impossibilitará de se apresentar no dia 4 em Volta Redonda, no dia 5 em Sorocaba e no dia 6 em Divinópolis.

As produtoras dos eventos comunicarão oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows. A nota ainda lamenta os cancelamentos e transtornos. “Seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais breve possível”.

O show em Volta Redonda faria parte da programação pelo aniversário de 70 anos da cidade, que acontece no próximo dia 17 de julho. Nesta quarta-feira (dia 3), se apresenta na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, a banda de pop-rock Biquini Cavadão. Na sexta-feira (dia 5), o público poderá curtir a apresentação do rapper e ator Xamã.

Os shows começam sempre às 20h, com entrada gratuita. Além das atrações musicais, há ainda praça de alimentação e a tradicional feira de artesanato.

A prefeitura ainda não divulgou a atração que substituirá a ausência de Pitty.

Foto: Divulgação