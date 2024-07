Uma operação policial realizada na noite de segunda-feira (dia 1º) resultou na prisão de um jovem de 18 anos acusado de roubo a transeuntes na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Paraty. A ação ocorreu após uma série de assaltos no bairro Caborê, onde dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha XTZ Crosser, de cor marrom, realizaram os crimes.

A guarnição da Polícia Militar intensificou o patrulhamento na rodovia após receber informações sobre os roubos. Por volta das 22h30, os policiais se depararam com os suspeitos em uma moto com as mesmas características descritas pelas vítimas. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos tentaram fugir, mas perderam o controle da motocicleta e caíram. Um dos assaltantes conseguiu fugir a pé para uma área de mata, enquanto o outro, um jovem de 18 anos, foi detido.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito dez aparelhos celulares, duas mochilas com roupas diversas, documentos e a motocicleta usada nos assaltos, que estava sem placa e havia sido roubada em 28 de junho de 2024, conforme registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).

Devido às escoriações sofridas na queda, o jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para atendimento médico no Hospital Municipal Hugo Miranda. Após receber alta, ele foi conduzido à 167ª DP (Paraty), onde várias vítimas compareceram para registrar os roubos. O suspeito foi autuado por roubo e receptação, permanecendo preso.

Os itens recuperados foram devolvidos aos proprietários, e a motocicleta foi apreendida. As autoridades continuam as buscas pelo segundo suspeito.