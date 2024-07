Em uma ação coordenada pelo delegado titular da 93ª DP Vinicius Coutinho e pelo delegado adjunto José Carlos Neto, a Polícia Civil de Volta Redonda, com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) e agentes da Guarda Municipal, deflagrou a operação denominada “Ponto de Equilíbrio” na manhã desta terça-feira (dia 2).

A operação tem como objetivo cumprir 11 mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão em residências, além de apreender 15 veículos utilizados para a prática de crimes de trânsito na cidade.

As investigações começaram em janeiro deste ano após a SEMOP identificar, através de câmeras de vigilância e monitoramento, que diversos veículos, incluindo carros e motocicletas, estavam realizando manobras ilegais como “grau” e “cavalo de pau” nas principais vias da cidade. Essas ações colocavam em risco a vida e o patrimônio da população.

Com base nas imagens, a Polícia Civil, em conjunto com a SEMOP, iniciou a identificação dos responsáveis. Foi descoberto que o grupo criminoso se reunia frequentemente para cometer essas práticas, com o objetivo de gravar vídeos que eram posteriormente postados nas redes sociais dos investigados.

Durante as investigações, ficou claro que o grupo cometia os crimes de trânsito para autopromoção e captação de seguidores nas redes sociais. Os ganhos financeiros eram obtidos através da venda de rifas de motocicletas, premiações em dinheiro e a venda de “cursos” de manobras automobilísticas.

A operação “Ponto de Equilíbrio” marca um passo significativo na luta contra crimes de trânsito em Volta Redonda. A Polícia Civil continuará a identificar e responsabilizar outros integrantes que participaram ou venham a participar dessas práticas criminosas.