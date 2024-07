Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem de 32 anos, foragido da justiça desde 2019, em Barra Mansa. A prisão ocorreu na Rua Antônio Alves Amorim, no bairro Saudade, após abordagem realizada por uma guarnição de moto patrulha.

Os policiais, 1º Sargento PM E. Werneck e 3º Sargento PM Campos, receberam informações do Cabo PM Túlio sobre o paradeiro do acusado. Um cerco foi montado para evitar qualquer tentativa de fuga. Durante a abordagem, a consulta aos sistemas policiais confirmou que o alvo possuía quatro mandados de prisão em aberto, todos oriundos da 2ª Vara Criminal de Barra Mansa, relacionados ao tráfico de drogas.

Segundo a polícia, o homem é conhecido por sua liderança no tráfico de drogas no bairro Vista Alegre e é integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho (OCRIM CV). De acordo com o histórico policial, ele tem mais de 20 passagens criminais registradas.