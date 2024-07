A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) lançou, na sexta-feira (dia 5), o Hospital da FOA, antigo Hinja. O lançamento da marca foi acompanhado por mais de 400 pessoas e aconteceu no Auditório William Monachesi, no campus Olezio Galotti, em Três Poços.

O evento contou com a presença de instituidores, autoridades e políticos de toda a região, empresários e convidados.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, apresentou a unidade e todas as atividades que a marca irá desenvolver. “Foram 20 meses de muito trabalho e dedicação, tanto da instituição quanto do antigo hospital Hinja”.

O Hospital da FOA vai oferecer uma variedade de serviços médicos à população em geral, com um espaço de aprendizagem prática para os estudantes das áreas de saúde do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e da Escola Técnica da FOA (EtecFOA).

A unidade realizou, na sexta, a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com a recém-adquirida plataforma Da Vinci X, um avançado sistema robótico que pretende revolucionar a cirurgia médica em Volta Redonda, Sul Fluminense e toda Vale do Paraíba. Além disso, está em andamento o projeto de Residência Médica, que irá contribuir com a formação dos médicos.

Eduardo Prado, presidente da FOA, destacou a intenção da instituição ao adquirir a unidade. “Estamos orgulhosos em anunciar o H.FOA, um marco em nossa jornada para melhorar a saúde e a educação em nossa cidade e região. O novo hospital não apenas proporcionará atendimento médico de qualidade, mas também desempenhará um papel fundamental na capacitação e formação prática de nossos futuros profissionais de saúde”.

Segundo Prado, o H.FOA é complexo que integra diversas soluções, proporcionando atendimento em uma ampla gama de especialidades médicas e que reforça o compromisso em oferecer serviços de saúde acessíveis e promover a excelência no ensino médico. “O H.FOA é mais do que uma extensão da FOA; é uma contribuição tangível para o avanço da saúde e educação na região. Estamos entusiasmados em proporcionar uma experiência única de aprendizado prático para os nossos estudantes, ao mesmo tempo em que elevamos os padrões de cuidado médico para toda a comunidade. Este é um momento de alegria, pois vemos nosso compromisso se concretizando em benefício de todos.”

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, expressou sua alegria em ver um sonho antigo da FOA se tornar realidade. “O H.FOA já nasce com uma marca forte, com a credibilidade de uma instituição que não apenas cresceu com Volta Redonda, mas que ajudou nossa cidade a prosperar. Diante da gestão do nosso querido Eduardo Prado, assistimos o fortalecimento da FOA e sua expansão, em ações que são tão audaciosas quanto generosas, pois o bem-estar de nosso povo sempre é levado em conta.”

Após as apresentações, foram feitas homenagens com a entrega de placas de agradecimento à família de Gothardo Firmino Netto e Wilma Lopes Netto, bem como para Jayber Jose Godoy Soares Junior. Outros homenageados ganharam a Medalha Chanceler Oswaldo Aranha: prefeito Antonio Francisco Neto; deputado federal Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o Dr. Luizinho, e o senador Hiran Gonçalves.