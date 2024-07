O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) visitou, na sexta-feira (dia 5), cinco municípios da região: Mendes, Vassouras, Valença, Rio das Flores e Pinheiral. Na ocasião ele se reuniu com lideranças locais e prestou contas de suas emendas parlamentares enviadas para esses municípios, além de falar sobre projetos para o desenvolvimento do interior do estado. Bandeira aproveitou ainda para reafirmar apoio a alguns pré-candidatos a prefeituras como Jorge Henrique (Solidariedade), pré-candidato em Mendes e Soraia (Solidariedade), em Rio das Flores.

Em Pinheiral, Bandeira fez questão de se encontrar com Guto Nader, pré-candidato pelo MDB, com quem participou de um almoço na sede da Fazenda Sobradinho. Para o parlamentar, a visão empreendedora de Guto, principalmente na área esportiva, foi fator primordial para esse apoio:

‘O Guto é uma figura fantástica e um grande amigo. Nós já nos conhecemos há algum tempo, desde quando eu era presidente do Flamengo e o time vinha se hospedar nas belíssimas instalações do CT João Havelange. Naquela época eu já percebia todo esse espírito empreendedor dele e a visão fora da caixa. Tenho certeza de que, caso se concretize essa candidatura e ele vença as eleições, Pinheiral vai ganhar um verdadeiro batalhador, que vai levar muito desenvolvimento para a cidade’, argumentou.

Guto Nader aproveitou para conversar com Bandeira de Melo sobre alguns projetos que entende como primordiais para Pinheiral:

‘É uma honra recebê-lo aqui mais uma vez em nossa cidade, deputado. Nós estamos conversando com as pessoas, visitando de casa em casa e ouvindo as demandas. Percebo que aqui a gente tem muita dificuldade com relação a problemas comuns da maioria das cidades como saúde, educação e emprego, mas também alguns pontuais como transporte público, falta de ações para o comércio local e mobilidade urbana. Eu inclusive já estou estudando alguns projetos como o ‘Tarifa Zero’ com ônibus moderno e 100% elétrico, criação de uma moeda local para estimular o comércio da cidade e a construção de um novo modelo viário para Pinheiral, em especial na Rodovia Benjamin Constant, com passeio e ciclovia. Nós vamos precisar muito do seu apoio na Câmara dos Deputados para viabilizar emendas para esses e outros projetos’, enumerou Guto, que recebeu pronta resposta de Bandeira:

‘Pode contar comigo no que precisar, meu amigo. Tenha a certeza de que serei um parceiro de primeira hora no que puder ajudar em projetos que possam desenvolver o município de pinheiral’, afirmou Bandeira, que enviou R$ 736 mil em emendas parlamentares para o município entre 2023 e 2024, sendo desses, R$ 400 mil destinados ao projeto de Equoterapia do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e o restante para a área da saúde.

Eleição no Flamengo

Ao final da visita, Bandeira de Melo foi perguntado sobre qual será sua postura com relação às eleições deste ano para a presidência do Flamengo, clube que presidiu entre 2013 e 2018. Sob sua gestão o rubro-negro deixou de ser considerado um clube quase falido para se tornar uma verdadeira potência econômica e esportiva:

‘Eu como ex-presidente do clube mais querido do Brasil certamente me preocupo com o andamento das coisas por lá. Atualmente nós estamos observando as movimentações das candidaturas que estão se apresentando e, no momento certo, anunciarei qual candidatura receberá o nosso apoio, sempre levando em conta que o próximo presidente do Flamengo precisa ter compromisso com uma gestão séria e honesta e que, principalmente, não volte com as velhas figuras do passado que ajudaram a afundar financeira e esportivamente o nosso amado clube’, finalizou Bandeira.

Visita à São Paulo

Recentemente Guto Nader visitou a Oficina Matriz da Jac Motors Brasil, no bairro do Ipiranga, Zona Leste de São Paulo. O objetivo da visita foi conhecer alguns modelos de veículos movidos a energia elétrica que poderão servir para uma eventual frota de ônibus, micro-ônibus e similares para atender ao projeto ‘Tarifa Zero’:

‘Fiquei impressionado com o que me foi apresentado aqui na Oficina Matriz da Jac Motors. Pude saber um pouco mais sobre o funcionamento, autonomia, dinâmica de manutenção e outros fatores importantes que vão poder nos nortear sobre qual modelo ideal poderá ser usado, não só em uma frota de transporte coletivo, mas também de uma eventual mudança de toda a frota de veículos da própria prefeitura. Isso tudo sempre pensando no pensando no meio ambiente, no conforto dos usuários, na evolução tecnológica e na economia. Isso é pensar no médio e longo prazo, investindo em uma cidade que precisa se modernizar e se humanizar’, completou Guto.