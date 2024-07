A Polícia Civil de Resende está investigando um caso envolvendo um aluno autista de 17 anos que sofreu ferimentos graves dentro de uma escola particular da cidade. O jovem foi contido por um funcionário da instituição após supostamente ameaçar agredir a diretora. O ato do funcionário resultou em uma queda do aluno, que lhe causou hematomas e coágulos na cabeça. O funcionário, um praticante de artes marciais de 23 anos, foi preso e deve responder por lesão corporal grave.

O caso ocorreu na manhã da sexta-feira (dia 5), no pátio do colégio Delta Vest. Câmeras de segurança registraram o momento em que o aluno se aproxima da diretora e ameaça agredi-la. O funcionário então intervém, aplicando um golpe que derruba o estudante, que bate a cabeça no chão. O jovem foi levado a um hospital particular, onde exames revelaram a gravidade das lesões.

A escola Delta Vest emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e informando que está tomando as medidas cabíveis para apurar o caso. Enquanto isso, o aluno permanece internado no CTI, sem previsão de alta.