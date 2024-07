O empresário Rivalney Pedrosa, uma figura conhecida em Pinheiral pelos seus 33 anos de serviço público, entre eles dois mandatos como vereador e um como vice-prefeito, agora lança sua candidatura à Prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Um dos emancipadores do município em 1995, Pedrosa traz consigo uma vasta experiência administrativa e um compromisso com o desenvolvimento sustentável e a justiça social.

Em uma conversa exclusiva com a Folha do Aço, ele compartilha suas visões para o futuro da cidade e discute suas principais prioridades para melhorar a qualidade de vida dos mais de 19 mil eleitores de Pinheiral. “Sonho com uma cidade moderna, com desenvolvimento sustentável”, afirma Pedrosa.

Folha do Aço – O que motivou o senhor a se candidatar à prefeitura de Pinheiral?

Pedrosa – Toda experiência adquirida ao longo de 33 anos na vida pública, uma vida dedicada a ajudar as pessoas, dois mandatos de vereador e um de vice-prefeito, me dão a convicção de que farei de Pinheiral uma cidade com mais qualidade de vida, igualdade e justiça social.

Qual é a sua visão para o futuro da cidade e quais são suas principais prioridades?

Sonho com uma cidade moderna, com desenvolvimento sustentável, respeitando nosso meio ambiente, atraindo empresas não poluidoras, priorizando a saúde, educação, cultura, esporte, lazer, segurança, emprego e transporte público.

Como sua experiência como empresário pode contribuir para a administração pública do Município?

Minha experiência de 33 anos como empresário à frente de um escritório de contabilidade me deu uma base sólida para administrar a cidade.

Quais habilidades e competências adquiridas na iniciativa privada o senhor considera mais importantes para a gestão municipal?

Senso organizacional, senso de logística, respeito aos funcionários e proatividade, além do contato com o público, que deixou claro os pontos de maior anseio da população.

Quais são os principais pontos do seu plano de governo para Pinheiral?

Implementar a Tarifa Zero nos ônibus municipais. Criar uma moeda social chamada “Pinheiro”, para os funcionários públicos utilizarem apenas no comércio local. Implantar gradativamente o ensino integral nas escolas. Lutar para equipar o Hospital com aparelhos necessários, leitos de UTI, mais médicos e disponibilização de mais exames.

Como o senhor pretende abordar questões como saúde?

Na questão da saúde, pretendo incansavelmente equipar o Hospital, garantindo no mínimo dois leitos de UTI, para que possamos reduzir nossa dependência dos municípios vizinhos, onde sempre somos obrigados a buscar vagas. Vou enfrentar essa questão de frente, buscando verbas estaduais e federais para sua realização. Modernizar nossos PSFs e retomar o atendimento noturno com o “Médico 40 horas”, permitindo que os trabalhadores tenham acesso à saúde e consultas médicas após o expediente, além de reduzir o desperdício financeiro, direcionando esses recursos para a saúde, garantindo mais médicos especialistas atendendo em nossa cidade.

E na área da educação?

Pretendo estabelecer parcerias com os pequenos produtores do município para adquirir alimentos orgânicos, visando oferecer uma alimentação saudável na merenda escolar para nossas crianças. Vou reintroduzir gradualmente o ensino integral, mantendo as crianças na escola durante todo o dia, com aulas, esportes, cultura e lazer, utilizando os diversos espaços disponíveis no município, como as escolas e o parque fluvial que iremos concluir. Também lutaremos para que cada aluno tenha um tablet para apoiar seus estudos e integrá-los aos novos modelos de aprendizagem e pesquisa modernos.

Na área de segurança pública, o que seu plano de governo prevê?

Pretendemos implantar um sistema de monitoramento com câmeras de segurança nos principais pontos da cidade, não apenas no Centro, mas também nos bairros periféricos. Vou implementar o “Choque de Ordem”, reorganizando o trânsito e melhorando a sinalização.

Quais são os maiores desafios que Pinheiral enfrenta atualmente e como o senhor planeja enfrentá-los?

Estou convicto de que os maiores desafios que a cidade enfrenta são ter gestores que tenham amor e respeito pelo dinheiro público, que saibam priorizar seu uso e ouvir os moradores sobre o que precisa ser feito. Vamos aplicar os recursos públicos com responsabilidade fiscal, além de implantar leitos de UTI no hospital e ensino integral nas escolas municipais, proporcionando à população dias melhores e orgulho de morar em Pinheiral.

Como o senhor pretende promover o desenvolvimento econômico?

Assim que assumir, vamos oferecer uma gratificação adicional aos servidores públicos por meio de um cartão, a moeda social chamada “Pinheiro”, que só poderá ser usada no comércio local. Também fortaleceremos os comerciantes e pequenos produtores rurais do município, garantindo que todas as compras da Prefeitura sejam realizadas na cidade, dentro das possibilidades legais.

E em relação à geração de empregos na cidade?

Pretendo promover parcerias com todas as empresas de Pinheiral e da região para criar oportunidades de emprego. Como vereador, encaminhei mais de dois mil trabalhadores ao mercado de trabalho, e essa experiência me permite conhecer os caminhos para alcançar esse objetivo. Vamos capacitar jovens e trabalhadores para ocupar essas posições e entender as necessidades das empresas, facilitando o uso da mão de obra qualificada de nossa cidade. Além disso, pretendemos que todas as pequenas obras no município sejam realizadas com mão de obra local e identificaremos áreas disponíveis para atrair indústrias não poluidoras que gerem empregos para nossa comunidade.

Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os eleitores de Pinheiral que estão considerando apoiá-lo nesta pré-candidatura?

Deixo uma mensagem a todos, como um cidadão preparado, que não faz política por status, mas por um sonho, por amor a Pinheiral e esperança por dias melhores. Quero uma cidade para todos, verde, com melhor qualidade de vida, oportunidades de emprego, saúde e educação, especialmente para aqueles que mais precisam de políticas públicas. Acreditemos juntos que podemos liderar nosso destino, não deixando que políticos de outras regiões conduzam nossa cidade. Precisamos de um prefeito que ouça, respeite, seja fiscalmente responsável, saiba o que está fazendo e tenha habilidade para buscar os recursos necessários para Pinheiral em Brasília. Desejo que Pinheiral se torne referência em nossa região.

