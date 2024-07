O deputado estadual Munir Neto (PSD) lançou, nesta terça-feira (dia 9), o Projeto ‘Deputado com Você’. A ação aconteceu no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, com o objetivo de divulgar as ações e serviços do gabinete do deputado junto ao cidadão, bem como orientá-lo sobre acesso a recursos e direitos. A iniciativa serve, também, para estreitar o relacionamento entre o parlamentar e a população, ouvindo suas demandas e sugestões.

Munir frisou que o projeto vai acontecer todos os dias da semana, com ou sem a sua presença, e que vai percorrer todas as cidades do Sul Fluminense.

“O ‘Deputado com Você’ é uma oportunidade maravilhosa para aproximar ainda mais o meu mandato dos cidadãos. O diferencial é que ele vai funcionar todos os dias, com ou sem a minha presença. Vamos percorrer todas as cidades do Sul Fluminense para que a população possa falar diretamente comigo ou com a minha equipe sobre suas necessidades e por consequência, abrir caminhos para as devidas soluções”, destacou o deputado.

A pré-candidata a prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki (Solidariedade), marcou presença no lançamento do projeto e falou da importância de receber o deputado no distrito da Califórnia, uma localidade que vem precisando de muita atenção.

“Eu fico muito feliz de ver a Califórnia sendo palco do lançamento de um projeto tão importante. Receber o Munir, um deputado que tem trabalhado muito por toda a nossa região, nos faz ter certeza de que ele será um grande aliado na busca de melhorias para esse distrito que está precisando de melhorias na saúde, educação, infraestrutura, projetos culturais, enfim, em todas as áreas”.

Munir e sua equipe têm caminhado por toda a cidade desde o início do mandato, entregando exemplares de boletim de prestação de contas do trabalho que é realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, elaborados por sua assessoria. A chegada desse novo projeto vai somar com o trabalho que é realizado desde fevereiro do ano passado.

“Desde o início do nosso mandato, em fevereiro do ano passado, estamos nas ruas de Volta Redonda prestando contas do trabalho que estamos realizamos na Alerj. O projeto ‘Deputado com Você’ vai somar muito. Vamos dar voz à população, criar projetos em conjunto e buscar melhorias para as comunidades”.

Participaram do lançamento do projeto, a vereadora barrense, Kátia Miki, o vereador de Volta Redonda, Vander Temponi, a ex-secretária municipal de Assistência Social de Volta Redonda, Carla Duarte, a secretária municipal de Comunicação de Barra do Piraí, América Tereza e a secretária da subprefeitura da Califórnia, Norma Suely.