Nos dias 6 e 7 de julho, os alunos Bernardo Souza Vianna, Gabriel Pinheiro Vieira da Silva, Gustavo de Souza Germano, e Rodrigo Nunes da Silveira, sob a orientação do professor Cael Scherpel Pires, representaram a FAETEC Volta Redonda – Amaury Cesar Vieira no Torneio de Robótica FIRA, realizado no Shopping Park Sul, em Volta Redonda.

O evento FIRA Brasil, que é um tradicional torneio de robótica, foi disputado pelo segundo ano consecutivo na cidade, reunindo 43 equipes de alunos das redes pública e privada de todo o estado do Rio de Janeiro. Esta competição estadual serve como classificatória para o evento nacional, que acontecerá no Maranhão nos dias 21, 22 e 23 de novembro.

A equipe da FAETEC se destacou ao alcançar o terceiro lugar na prova de Cliff Hanger, uma disputa entre dois robôs similar ao sumô, onde cada robô precisa, de maneira autônoma, identificar e empurrar o adversário para fora da arena.

Durante os encontros da equipe, os alunos do curso técnico de informática têm a oportunidade de aplicar conhecimentos de forma prática na busca por soluções de problemas e no desenvolvimento de habilidades de programação, utilizando as plataformas Arduino e Lego.

A conquista demonstra a qualidade do ensino técnico da FAETEC e o empenho dos alunos em enfrentar desafios tecnológicos, preparando-se para competições de alto nível e contribuindo para o avanço da robótica no estado do Rio de Janeiro.