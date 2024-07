Uma moto Sahara 300, de placa SRQ4E96, foi furtada ao lado do mercado DIGA, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. O proprietário da moto, que atende pelo nome de Bilac, solicita a colaboração da população para obter qualquer informação que possa ajudar na recuperação do veículo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da moto pode entrar em contato através do WhatsApp no número (24) 99987-8445.