Dando continuidade aos trabalhos de detonação de rochas, uma das etapas de construção da nova Serra das Arras, na Via Dutra (BR-116), a CCR RioSP faz, nesta quinta-feira (dia 11), uma nova detonação de rocha, a segunda deste mês. Os trabalhos acontecem no km 230 da pista sentido São Paulo, com interdição programada a partir de 11h30 no km 226, início da pista de subida. Assim como ocorreu nas últimas atividades, a pista de descida da Serra (sentido Rio de Janeiro) terá tráfego livre para o motorista que segue viagem com destino ao Rio de Janeiro. O volume rochoso previsto para ser desmontado é de aproximadamente 1000m³.

A próxima detonação desse mês está prevista para ocorrer no dia 11/07, quinta-feira. No entanto, vale ressaltar que a data está sujeita a alterações dependendo das condições climáticas e avaliação do material rochoso.

A concessionária reforça a importância de se respeitar a sinalização implantada no local e respeitar o limite de velocidade. Destaca também que painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista. O calendário das próximas detonações estará disponível nos canais oficiais da CCR RioSP. Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes.

Operação da rodovia

Durante todo o período de obra, a Concessionária informará previamente sobre a execução das ações, por meio de seus canais oficiais, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento. Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br.