Por volta das 23h30 de quarta-feira (dia 10), uma carreta carregada com cascos de cerveja tombou no km 234 da Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves, foi atendido e liberado no local pela equipe de resgate da concessionária CCR RioSP. A idade do condutor não foi divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo permanece no local na manhã desta quinta-feira (dia 11), ocupando apenas o acostamento, enquanto aguarda a limpeza e o destombamento pela equipe da concessionária.

Apesar do susto, o tombamento não causou interrupções significativas na rodovia. No momento do acidente chovia forte e havia neblina no local.

Foto: Divulgação/PRF