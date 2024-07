O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou, nesta quinta-feira (dia 11), que, devido ao furto de cabos elétricos do sistema de bombeamento de água localizado na Rua Recife, na Vila Americana, o abastecimento nos bairros Três Poços (nos prédios do Minha Casa, Minha Vida), Vila Rica-Três Poços e Água Limpa (no Recanto do Bosque).

“O Saae-VR reitera que todos os esforços estão sendo feitos pela equipe da autarquia, juntamente com a concessionária de energia elétrica, para que o reabastecimento seja retomado o mais breve possível”.

A autarquia pede que os moradores utilizem a água de maneira racional e consciente, até que o abastecimento seja normalizado por completo.