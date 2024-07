O governador Cláudio Castro inaugurou, na manhã de quarta-feira (dia 10), a base do Galeão Presente, localizada na Avenida 20 de Janeiro, no acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A iniciativa reforça a segurança de quem chega e sai da capital fluminense, oferecendo maior tranquilidade aos passageiros. A medida vai ao encontro do aumento do fluxo de passageiros estabelecido após a proposta do Governo do Estado de transferir rotas do Santos Dumont, entre agosto e dezembro de 2023. Com o lançamento de novos voos, a expectativa é que, em 2024, o número de passageiros ultrapasse 14 milhões.

-A nova base vai ao encontro do aumento do fluxo de passageiros no aeroporto. Trazer segurança para essa região é fundamental para turistas, empreendedores e moradores. O programa é o mais bem avaliado do Brasil. Onde ele chega reduz sensivelmente a mancha criminal, com uma atuação perene – declarou o governador Cláudio Castro.

O Galeão Presente contará com 22 policiais em serviço diário, apoiados por seis viaturas, sendo dois carros e quatro motocicletas, e atuará das 6h às 22h. A operação garantirá o policiamento dos acessos às áreas de embarque e desembarque dos dois terminais do aeroporto, bem como a entrada e a saída do estacionamento. Além disso, a base será responsável pelo corredor até a saída da Ilha do Governador.

Com a inauguração do Galeão Presente, a operação alcança a marca de 41 bases distribuídas em 22 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Na capital, são 18 bases espalhadas pelas zonas Sul, Norte, Oeste e Centro. A Baixada Fluminense conta com 12 bases, o Interior com 8 e a Região Metropolitana com outras três, em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

-O Segurança Presente antes da gestão Cláudio Castro contava com 21 bases, agora estamos na 41ª. São 21 inauguradas apenas nesta gestão. Contamos com 706 viaturas, dessas, 500 adquiridas nos últimos anos – disse o Secretário de Estado de Governo, André Moura.

Retomada do Galeão

O Aeroporto Internacional Tom Jobim superou o movimento registrado no período pré-pandemia. Entre janeiro e maio de 2024, cerca de 5,6 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto. No mesmo período de 2023, foram 2.9 milhões de viajantes.

O Governo do Estado, por meio da Casa Civil, realizou um estudo e apresentou um plano do governo mostrando o impacto que o fortalecimento do aeroporto representa para a economia Fluminense e o desenvolvimento do Brasil.

-Estamos dando um importante passo no processo de recuperação desse equipamento fundamental para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O Rio Galeão e todo seu entorno são fundamentais para o desenvolvimento do turismo e recuperação econômica do estado. A tendência é que a gente bata o recorde histórico do número de passageiros para o Galeão ainda este ano – explicou o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca.

Expansão do Programa Segurança Presente

Serão inauguradas novas bases em municípios da Região Metropolitana e do Interior do Estado. Sete novas bases e quatro expansões estão sendo planejadas para entrar em funcionamento ainda este ano. A próxima será Del Castilho, seguida por Lapa, Centro, Botafogo e Aterro do Flamengo – que irão receber mais policiais e mais viaturas para reforçar a segurança.

Foto: Marcelo Regua