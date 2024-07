O Shopping Park Sul, em Volta Redonda, confirmou a inauguração do Outback para o dia 22 deste mês. Recentemente, a loja da franquia KFC foi aberta ao público. Além disso, foi anunciada a assinatura de contrato com a Parmê, uma pizzaria carioca.

“É inegável que o Outback é uma marca que todo shopping deseja receber. A Parmê também foi muito comemorada por nós, assim como a oportunidade de oferecer uma farmácia em uma área ampla, do jeito que nossos clientes merecem. Todas as lojas que chegam vêm para somar, tornando o Park Sul ainda mais completo e interessante para a cidade e região”, complementou Alfredo Zanotta, superintendente do empreendimento.

A lista de novas lojas que estão chegando ao Park Sul inclui também a telefonia TIM, o salão de beleza Valéria de Almeida, que ocupará uma área de 175m², a franquia de calçados Mr.Cat e a drogaria Moderna, que ocupará 280m² no shopping. Alfredo afirmou que mais novidades estão por vir. “Estamos constantemente buscando melhorias, com algumas negociações em andamento, mas que ainda não posso revelar detalhes”, concluiu.