A Polícia Militar apreendeu na quinta-feira (dia 11), em Barra Mansa, um adolescente de apenas 14 anos, sob acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação ocorreu na Rua Olavo Bilac, no bairro Nova Esperança, local já conhecido pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes.

A guarnição do GAT II, composta pelo 1° Sargento PM Pablo, 3° Sargento PM Madeira, Cabo PM Tulio, Soldado PM Romero e Soldado PM Pedro Henrique, recebeu informações do Subtenente Armando sobre a atividade suspeita na região. Chegando ao local, os policiais avistaram o menor saindo de um beco em atitude suspeita. Ao abordá-lo, foi encontrada em sua mão uma cápsula plástica contendo substância branca, aparentemente cocaína, com inscrições identificando como CPX FINAL CV $20. Além disso, ele portava R$60 em espécie no bolso.

O jovem admitiu ter 14 anos e informou que morava sozinho em um apartamento nos “predinhos” do bairro Santa Izabel. Ele também revelou que já havia sido apreendido anteriormente por tráfico e que estava na localidade vendendo drogas. Ao ser questionado sobre o restante dos entorpecentes, o adolescente indicou um terreno no beco onde havia escondido uma sacola plástica contendo mais 16 cápsulas idênticas à encontrada em sua posse.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde permanece apreendido e à disposição da justiça.

Foto: Divulgação