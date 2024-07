O Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou o professor José Arimathéa de Oliveira como pré-candidato à prefeitura de Volta Redonda. O anúncio aconteceu na noite de quinta-feira (dia 11). O nome dele foi debatido horas antes, em reunião da Executiva Municipal da legenda.

A decisão foi corroborada pelos presidentes estadual do PSB, Alessandro Molon, e municipal, Valnei Saturno, além do deputado Jari, vice-presidente estadual da legenda.

“Arimathéa tem uma competência comprovada. É um filho de Volta Redonda, morador da cidade, que há anos leciona no antigo Colégio Agrícola de Pinheiral, ajudando inclusive a mudar toda a cara daquela instituição. Seu trabalho foi tão bom que foi eleito prefeito, em 2013, de Pinheiral, onde fez um belo trabalho. E agora segue ajudando na construção de políticas públicas na cidade do aço”, destacou Valnei.

Já o deputado estadual Jari comentou a importância do partido em ter uma candidatura própria ao Palácio 17 de Julho. “Sempre disse que o PSB teria candidato a prefeito. É importante para o fortalecimento do grupo”, recordou o parlamentar. “Acredito que Arimathéa é capaz de colocar em prática as políticas públicas que nosso grupo pensa: transporte público de qualidade, um olhar especial para o meio ambiente e combate à poluição, além de melhorias na saúde e educação”.

Sobre os pedidos que recebeu para ser candidato a prefeito, o deputado Jari disse que se sente lisonjeado, mas entende que é importante continuar o mandato na Assembleia Legislativa do Rio. “Fui eleito para a Alerj há apenas dois anos. É importante continuar o trabalho que estamos fazendo no Parlamento, principalmente com medidas que visam combater a poluição em nossa região. Estou visitando todos os municípios, com o projeto Deputado na Sua Cidade, visando ouvir a população, receber demandas e buscar soluções junto aos órgãos competentes”, disse.

“Sei do tamanho

do desafio”

O agora pré-candidato à prefeitura de Volta Redonda, Arimathéa, agradeceu a confiança em seu nome e se disse preparado para os desafios que serão enfrentados. “Eu sei o tamanho do desafio e da responsabilidade que significa ser indicado para representar o PSB na pré-candidatura a prefeito de uma cidade com a importância de Volta Redonda. Mas, ao mesmo tempo, nosso partido se apresenta como uma alternativa de gestão democrática e participativa para a construção de uma cidade mais cidadã e sustentável”, afirmou o pré-candidato.

Arimathéa ainda destacou que, como professor e atuando na formação profissional de jovens e adultos há mais de 30 anos, além das experiências que obteve na gestão do município de Pinheiral e dos espaços colegiados de gestão ambiental onde atua, se sente preparado para apresentar à cidade uma proposta participativa de construção de políticas públicas que garantam a melhoria de vida da população, em especial os mais pobres.

“E construir uma cidade ambientalmente sustentável, preparada para os desafios das mudanças climáticas, promovendo a distribuição de renda e a geração de emprego”, pontuou.

Trajetória

Arimathéa é professor do campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (antigo Colégio Agrícola) desde 1992, atuando nas áreas de Empreendedorismo, Gestão Ambiental, Recursos Hídricos, Reflorestamento, Conservação do Solo e Manejo de Bacias Hidrográficas. Também foi prefeito de Pinheiral de 2013 a 2016.

O pré-candidato ainda é um dos diretores do Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul, conselheiro municipal do Meio Ambiente em Volta Redonda, membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e membro do Comitê de Monitoramento das Áreas de Concessão da Cedae no Estado do Rio.