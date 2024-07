No cenário político da disputa eleitoral para a prefeitura de Barra do Piraí, uma nova chapa foi oficializada nesta segunda-feira (dia 15), na sede do Partido União Brasil, no centro do Rio de Janeiro. O delegado Antonio Furtado (União Brasil) e o empresário Cezinha do Mercado (PL) uniram forças para concorrer, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município.

O evento contou com o apoio estratégico de importantes figuras políticas, como o deputado estadual Márcio Canela (União Brasil), recordista de votos nas últimas eleições estaduais com mais de 181 mil votos; o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL); e o deputado estadual Anderson Moraes (PL), atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Rio de Janeiro. A aliança formada por esses líderes visa fortalecer a candidatura de Furtado e Cezinha, prometendo um projeto robusto de desenvolvimento para Barra do Piraí.

Em sua declaração, o delegado Antonio Furtado expressou entusiasmo pela formação da chapa. “Estou muito feliz com essa parceria, pois somos homens com histórias de vidas diferentes, mas complementares. Cezinha do Mercado, filho de Barra do Piraí e empresário de destaque, foi o segundo mais votado nas eleições para prefeito de 2020. Minha trajetória como servidor público e delegado de polícia, aliada à experiência no setor privado de Cezinha, cria uma união poderosa para reerguer Barra do Piraí”.

O deputado Rodrigo Bacellar ressaltou a importância da nova chapa, destacando que a união de forças políticas estaduais e nacionais será determinante para o progresso do município. O secretário Anderson Moraes também comemorou a aliança, afirmando que a combinação das experiências parlamentares de Furtado e Cezinha será crucial para o avanço de Barra do Piraí e da região.

Furtado concluiu seu discurso com um apelo à união e à confiança no projeto de retomada do desenvolvimento. “Estamos nos unindo para encerrar um ciclo de dificuldades na vida dos barrenses, especialmente dos mais humildes. Cezinha do Mercado demonstrou grandeza ao abrir mão de sua pré-candidatura a prefeito, reconhecendo a importância de nossa união para trazer os recursos necessários de Brasília e coordenar a transformação que Barra do Piraí precisa”.

Foto: Divulgação