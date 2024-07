O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) retornou ao bairro onde nasceu e foi criado com mais uma edição do projeto “Deputado na Sua Cidade”. O parlamentar conversou com moradores e reviu amigos no bairro São João, em Volta Redonda. Ele esteve com sua equipe das 8h ao meio-dia ouvindo as principais demandas da população, assim como faz toda segunda-feira pela manhã, a cada semana numa cidade diferente do Sul Fluminense.

Na última semana ele esteve em Itatiaia e a próxima edição do projeto já está marcada para Resende. A tenda do deputado será montada no bairro Campos Elíseos, na segunda-feira (dia 22).

“É sempre muito bom conversar com as pessoas. É assim que conduzo minha atuação na política. Perto do moradores, no ambiente em que vivem o dia a dia, busco conhecer as prioridades de cada comunidade. E no bairro São João, em Volta Redonda, me sinto em casa. Nasci e fui criado aqui nesse local que conta com área residencial, mas também recebe pessoas de toda a cidade por conta do comércio”, comentou Jari.

A moradora do bairro Valéria Ferreira destacou a importância do projeto, que aproxima o político da comunidade. “É muito bom ter acesso a um político de forma tão próxima. Parabenizei o Jari pelo projeto e apresentei a ele os problemas que nós temos aqui no bairro, principalmente o transporte público”, disse.