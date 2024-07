O governador Cláudio Castro acompanhou, na madrugada desta segunda-feira (dia 15), a saída das tropas das polícias Civil e Militar, além de agentes do Segurança Presente, e da Seap (Divisão de Recaptura e de Inteligência), para a ação estruturada de segurança pública. As forças de segurança realizam uma mobilização integrada em 10 comunidades de 6 bairros da Zona Oeste do Rio.

“Não existe lugar onde o poder público não entre. As forças de segurança têm feito um excelente trabalho de enfraquecimento das milícias, mas existem, nessas áreas, um cenário de disputa, de guerra, que sabemos que prejudica moradores e empreendedores. Nossa gestão trabalha para a retomada da ordem”, declarou o governador Cláudio Castro, que passou as instruções para a tropa e comandou a saída dos agentes das bases.

A ação batizada de Ordo, que significa ordem, conta também com o apoio da Prefeitura do Rio e das concessionárias de energia, água e gás, além de operadoras de serviços de telecomunicações e Guarda Municipal.

Imagem: Carlos Magno