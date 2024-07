Uma operação policial resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais relacionados ao tráfico na manhã desta segunda-feira (dia 15), em Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua F, no bairro Santa Maria 2, e foi conduzida pela Guarnição de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

A guarnição, composta pelo 3º Sargento PM Madeira, 3º Sargento PM Werneck, Cabo PM Túlio, Soldado PM Romero e Soldado PM Pedro Henrique, recebeu informações de que um rapaz, de 26 anos, seria o gerente do tráfico na localidade e estaria envolvido na endolação de material entorpecente.

Ao chegarem à residência do alvo, os policiais informaram sobre a denúncia recebida e receberam autorização para entrar no local. O jovem cooperou com a guarnição e indicou onde estavam escondidos os materiais ilícitos.

Foram apreendidos: 385 eppendorfs contendo cocaína; 500 eppendorfs vazios; um aparelho celular; um pote de pó Royal; 200 embalagens de sacolé vazias; um grampeador; uma balança de precisão; além de 721 etiquetas com a descrição “CPX CV Pó de $20 Red Bull Energy pó”

Vale ressaltar que a região de Santa Maria 2 tem sido afetada pelo tráfico de drogas, causando terror entre os moradores e empresas locais. Um exemplo recente é o incêndio de um veículo da empresa de internet Super Nova Telecom, ocorrido em 10 de abril de 2024.

O jovem foi detido e o material apresentado na 90 DP.