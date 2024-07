Um sargento do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro morreu após sofrer um mal súbito durante o Curso de Operações Especiais (Coesp) realizado na segunda-feira (dia 15). Jaime José Faria Neto, de 45 anos, participava de uma travessia aquática em Ribeirão das Lajes, em Piraí, quando passou mal e se afogou.

O policial foi imediatamente socorrido pela equipe de instrução e profissionais de saúde, mas não respondeu aos procedimentos de primeiros socorros. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Piraí, onde chegou sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso não foi registrado na Polícia Civil.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para investigar as circunstâncias do ocorrido.

Jaime tinha quase 20 anos de serviço na Polícia Militar, dos quais mais de uma década foram no BOPE, após concluir o Curso de Ações Táticas (CAT) em 2009. Ele deixa esposa e filho, que estão recebendo apoio psicológico da corporação.

A PM do Rio de Janeiro não divulgou informações sobre o velório e o enterro do sargento. Segundo informações obtidas pela Folha do Aço, os familiares do policial saíram há 30 minutos do cartório em direção ao Instituto Médico Legal (IML) para liberação do corpo.

Foto: Divulgação/Polícia Militar