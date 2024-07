Um tombamento de carga ocorrido no fim da manhã desta terça-feira (dia 16) na BR-354 (Rodovia Rio-Caxambu) resultou na interdição parcial da via na altura do KM 9. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente ocorreu sem vítimas. No momento, a passagem de veículos pesados está bloqueada, enquanto veículos leves conseguem transitar pelo local.

Outro acidente

Ainda nesta terça-feira (dia 16), em Barra Mansa, foi registrado um outro acidente, desta vez uma colisão entre um ônibus e um caminhão no km 279 da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra). As informações são preliminares e ainda estão sendo averiguadas pela Polícia Rodoviária Federal. Até o momento, não há detalhes sobre vítimas ou as circunstâncias do acidente.

Foto: Divulgação/PRF