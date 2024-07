A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, prendeu em flagrante, na quinta-feira (dia 18), um homem responsável pela importação ilegal de peças de fuzil pelos Correios, no Jardim Botânico, bairro localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que o material seria destinado a narcotraficantes em atuação na comunidade da Rocinha. As peças estavam escondidas dentro de um brinquedo infantil, para tentar burlar a fiscalização.

A ação teve início após informação encaminhada pela Receita Federal, que indicava uma remessa internacional oriunda da América do Norte contendo peças de arma de fogo.

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico De Armas (DELEPAT) prenderam o homem após retirar a encomenda em uma unidade dos Correios. A prisão foi fruto de uma investigação conjunta entre a FICCO/RJ e a Receita Federal.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, após a formalização da prisão em flagrante, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento à criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro.