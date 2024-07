Um ato simbólico contra a poluição do ar causada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) reuniu a população de Volta Redonda na manhã deste domingo (dia 21), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

O ato contou com participação de políticos, como o deputado estadual, Jari Oliveira (PSB), associações de moradores e lideranças de entidades civis, entre eles os presidentes dos sindicatos dos Metalúrgicos, Edimar Miguel, e dos Engenheiros, Fernando Jogaib.

A mobilização foi marcada por uma caminhada até a Praça Juarez Antunes, nas proximidades do principal acesso ao interior da Usina Presidente Vargas. A manifestação terminou com um abraço simbólico ao antigo prédio do Escritório Central.