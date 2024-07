O Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais, flagrou um adolescente de 12 anos dirigindo um carro na tarde desse domingo (dia 21), no bairro Barreira Cravo. O menor estava acompanhado do seu pai, que disse estar ensinando o filho a dirigir, e da sua irmã, de 15 anos.

Após o flagrante, os agentes acionaram a supervisão da Guarda Municipal (GMVR) que compareceu ao local e confeccionou o Auto de Infração com base no Artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que é entregar veículo a pessoa sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Em seguida, os envolvidos, juntamente com o veículo, um Kadet, foram encaminhados para a 93ª DP – Delegacia de Polícia Civil, no bairro Aterrado, onde foi feito o Registro de Ocorrência.

O pai não apresentava hálito etílico ou sinais de embriaguez e disse estar ciente do que estava fazendo. Todos os envolvidos foram ouvidos e liberados na sequência.

“Só teremos um trânsito seguro se todos participarem e tiverem a consciência de que temos que colaborar seguindo as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro para minimizarmos os transtornos. Parabéns aos agentes do Sistema Integrado de Segurança que fizeram um excelente trabalho na condução do caso, colocando fim a uma situação que poderia acarretar em um acidente de trânsito”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Divulgação –Secom/PMVR.