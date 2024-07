A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está lançando um novo processo seletivo na Usina Presidente Vargas (UPV), oferecendo oportunidades nas áreas de mecânica, elétrica e operação de máquinas. Os interessados podem se inscrever até o final de agosto através do site da empresa.

Os requisitos para as vagas incluem ensino médio completo, além de formação e experiência específica na área desejada. Os selecionados receberão remuneração junto a um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação de R$ 1.030, refeição no local, previdência privada (CBS), 70% do salário como abono de férias, programas de bolsas de estudo e acesso ao TotalPass.

As vagas disponíveis são para operador de máquinas móveis (retroescavadeira, pá carregadeira e guindaste), operador de ponte rolante, mecânico, soldador, eletricista e operador de máquina ferramenta (torno convencional).

Os interessados podem cadastrar seus currículos diretamente no site www.csn.com.br/oportunidades até o fim do mês de agosto.

“A CSN desempenha um papel crucial na economia de Volta Redonda, sendo responsável pela criação de um em cada quatro empregos formais no município, totalizando mais de 20 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos. Esta contribuição representa mais da metade de todos os empregos formais com carteira assinada na região”, diz a empresa em comunicado.

Segundo a empresa, além de seu impacto na criação de empregos, a CSN contribui com mais de 60% dos tributos de Volta Redonda. “A empresa tem sido um motor crucial na transformação do Sul Fluminense em um polo metalomecânico em crescimento contínuo”.