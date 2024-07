A Polícia Militar prendeu, no domingo (dia 21), em Barra Mansa, uma mulher de 29 anos suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após uma denúncia sobre vendas de entorpecentes na Rua João Batista Ferreira Luz, no bairro Metalúrgico.

No local, os agentes abordaram a mulher, que os levou até uma área de mata. Foram encontradas 75 cápsulas de cocaína, 25 trouxinhas de cocaína, um caderno de anotação e dois carregadores de rádio. A suspeita ainda guardava nas roupas outras cinco cápsulas de cocaína.

Segundo a PM, a mulher seria apontada como a responsável pela contabilidade do tráfico.

Foto: Divulgação/PM