Um homem de 51 anos foi detido, no domingo (dia 21), suspeito de agredir a ex-mulher, de 54 anos, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A mulher teria informado aos policiais que apanhou do ex-marido no meio da rua. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ele foi autuado por lesão corporal e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.