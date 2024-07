Em uma conversa franca e detalhada, Sediene Maia, pré-candidata à prefeitura de Pinheiral pelo PSD, compartilha sua visão para o futuro da cidade, destacando o diálogo constante com a população como um pilar fundamental de sua futura administração. Com uma trajetória marcada por sua atuação como secretária municipal de Educação e vice-prefeita, Sediene expõe suas prioridades para a gestão, incluindo melhorias na saúde, educação e infraestrutura.

Na entrevista à Folha do Aço, a educadora também aborda os desafios que Pinheiral enfrenta e apresenta suas propostas para promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. A seguir, confira os principais pontos da entrevista e conheça a proposta da pré-candidata.

Folha do Aço: O que motivou a senhora a se colocar como pré-candidata à Prefeitura de Pinheiral?

Sediene Maia: Eu quero cuidar das pessoas e contribuir para os avanços de nossa cidade. Entrei na política na gestão do meu amigo, o saudoso ex-prefeito Dr. Toninho, na qual tive a honra de atuar como secretária municipal de Educação por muitos anos e me dedicar à melhoria da educação pública do nosso município. Com o Dr. Toninho, nosso eterno líder, aprendi muito. Agora quero colocar isso em prática, com a parceria e o apoio do prefeito Neto, de Volta Redonda. Sinto-me preparada para trabalhar ainda mais por nosso Pinheiral!

Qual é a sua visão para o futuro da cidade e quais são suas principais prioridades?

Estou preparada para dar continuidade a tudo o que foi construído e avançar ainda mais. Conheço cada canto da cidade, os anseios da população; sempre estive inserida no cenário político e tive participação nas principais conquistas. Sei o que precisamos para melhorar e vou buscar, onde for necessário, um abastecimento de água digno, um transporte público de qualidade e eficiente, melhorias na saúde pública e a implementação de políticas públicas para pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres, juventude, entre outros.

Como sua experiência como atual vice-prefeita pode contribuir para a administração pública do município?

Como vice-prefeita por dois mandatos, sempre busquei ser o principal elo entre o Poder Público e a população pinheiralense. Fiz questão de atender todos os munícipes, ouvi-los e buscar atender suas principais necessidades. Assim, conheci não só as histórias de vida do povo, mas também onde estávamos acertando e o que precisava ser melhorado. Essa será a base do meu governo: o diálogo com a população. Vamos trabalhar para corrigir tudo o que o povo suplica e avançar cada vez mais.

Quais habilidades e competências adquiridas ao longo do tempo a senhora considera mais importantes para a gestão municipal?

Minha formação acadêmica e os anos à frente da Secretaria Municipal de Educação contribuíram muito para o desenvolvimento das minhas habilidades e capacidade de gestão. Sou professora, pedagoga com especialização em administração e especialista em educação. Além disso, sou mãe, avó e esposa. Nós, mulheres, somos especialistas em agregar e cuidar das pessoas, mediar conflitos, realizar inúmeras tarefas ao mesmo tempo e somos guerreiras, não desistimos fácil. É com essa bagagem que quero governar Pinheiral.

Quais são os principais pontos do seu plano de governo para Pinheiral?

Vamos trabalhar para ampliar o Hospital Municipal e construir uma ala pediátrica; implantar uma fábrica municipal de fraldas; ampliar a fábrica de óculos; aumentar a oferta de especialidades médicas; fortalecer o atendimento nas unidades de saúde da família e reduzir as filas de espera; reformar as escolas e construir creches; investir na formação continuada dos docentes e no transporte universitário; fortalecer programas de assistência às famílias, estabelecer parcerias com entidades beneficentes para ampliar ações sociais; criar um órgão específico para atender mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência e jovens; construir o estádio municipal e muito mais.

Como a senhora pretende abordar questões como saúde, educação e segurança na cidade?

A saúde é uma prioridade e será tratada com a seriedade que merece. Vamos reavaliar o trabalho da ‘Viva Rio’, que administra o Hospital Municipal; rever o quadro de servidores necessários; implantar uma ouvidoria eficiente e um sistema de monitoramento de atendimento nos módulos de saúde, bem como no hospital e pronto-socorro. Na Educação, vamos aperfeiçoar a escolha democrática de gestores, oferecer cursos de formação continuada para gestores, professores e demais servidores, criar um Centro de Pesquisa Educacional e um Centro de Atendimento Especializado para todas as condições e patologias que interferem na Educação. Na segurança, quero ampliar o sistema de monitoramento por câmeras, criar um órgão específico para cuidar da segurança pública e investir na estrutura de apoio, como iluminação, manutenção de estradas e vias.

Quais são os maiores desafios que Pinheiral enfrenta atualmente e como a senhora planeja enfrentá-los?

Precisamos criar atrativos para trazer novas empresas para o município e aumentar as oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, queremos capacitar nossa população e investir em cursos profissionalizantes. Vamos aproveitar a influência e experiência do prefeito Neto, de Volta Redonda, e do deputado Munir Neto para resolver os principais problemas, como a falta d’água. Buscaremos a ajuda do governador Cláudio Castro e emendas parlamentares junto aos deputados federais. Temos energia, disposição e muita vontade de trabalhar pelos avanços de Pinheiral.

Como pretende promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na cidade?

Temos espaço para criar condomínios industriais e atrair novas empresas. Todos querem investir em cidades em crescimento. Vamos organizar a casa e avançar para sermos uma cidade atraente. Além disso, é importante capacitar nossa população para não precisarmos buscar mão de obra externa. Nossa principal missão é trabalhar, articular parcerias e incentivar nosso povo.

Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para os eleitores de Pinheiral que estão considerando apoiá-la nesta pré-candidatura?

Estou preparada para representar o povo pinheiralense e trabalhar por este município que tanto amo. Conheço a cidade como a palma da minha mão. Vivo aqui desde sempre e nunca saí da minha cidade. Estudei muito e me preparei para este momento. Sei onde precisamos melhorar e o que temos para aperfeiçoar. Com nossa experiência, transparência e diálogo, teremos bons resultados.

Foto: divulgação